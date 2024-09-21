Скандалом с потасовкой закончился сеанс экстрасенса Кашпировского

Общественники из российского православного движения "Сорок сороков" сорвали выступление гипнотизёра Анатолия Кашпировского, обвинив его в мошенничестве. А затем начали громко читать молитву на весь зал, чтобы "остановить бесовщину", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.



Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса, чтобы излечить от всех болезней. Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов и даже угрожала перцовым баллончиком. А после того, как Кашпировский дал команду "не выпускать их до приезда полиции", — женщины пытались всеми силами сдержать представителей движения "Сорок сороков", которые, правда, никуда уходить и не собирались.





Женщины не стеснялись в выражениях, толкались и утверждали, что Кашпировский — не мошенник, а лечит лучше любых врачей и, вообще, деньги они ему принесли сами. Сам целитель в этот момент наблюдал за всем происходящим в окружении нескольких охранников, сидя в одной позе.