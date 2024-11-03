Скандалом обернулся бой по ММА в Казахстане
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Известный казахстанский боец Жуман Жумабеков победил удушающим приемом в первом раунде индийского файтера Абхилаша Раута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам Dala Fighting Championship в Астане и закончился скандалом. Фанаты выразили недовольство работой судьи. Сначала он вовремя не остановил бой, а затем и вовсе — предложил Жумабекову продолжить противостояние, хотя его соперник уже потерял сознание.
Вот что пишут пользователи сети в комментариях к видео: "Все рефери по блату устроились что ли", "Один прием, а уснули двое (соперник и судья)", "Рефери по ходу сам смотрит бои, а не за бойцами следит", "По факту из-за ошибки рефери могла бы быть трагедия", "Почему рефери ничего не понимает в партере?", "Судья не знает такого приёма", "Откуда такие рефери берутся непрофессиональные", "Чуть не убили. Хорошо — Жуман отпустил", "Позор рефери", "Судья чуть не убил соперника".
"Очень хорошо, что Жуман профессионал и почувствовал, что тот уснул! Так бы из за такого рефери мог умереть человек", — негодует другой популярный боец из Казахстана Артем Резников.
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