Скандалом обернулся бой по ММА в Казахстане

Известный казахстанский боец Жуман Жумабеков победил удушающим приемом в первом раунде индийского файтера Абхилаша Раута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам Dala Fighting Championship в Астане и закончился скандалом. Фанаты выразили недовольство работой судьи. Сначала он вовремя не остановил бой, а затем и вовсе — предложил Жумабекову продолжить противостояние, хотя его соперник уже потерял сознание.

Вот что пишут пользователи сети в комментариях к видео: "Все рефери по блату устроились что ли", "Один прием, а уснули двое (соперник и судья)", "Рефери по ходу сам смотрит бои, а не за бойцами следит", "По факту из-за ошибки рефери могла бы быть трагедия", "Почему рефери ничего не понимает в партере?", "Судья не знает такого приёма", "Откуда такие рефери берутся непрофессиональные", "Чуть не убили. Хорошо — Жуман отпустил", "Позор рефери", "Судья чуть не убил соперника".

"Очень хорошо, что Жуман профессионал и почувствовал, что тот уснул! Так бы из за такого рефери мог умереть человек", — негодует другой популярный боец из Казахстана Артем Резников.