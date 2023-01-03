Скандальный вратарь сделал странную покупку после победы на ЧМ-2022

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Вратарь сборной Аргентины Эмильяно Мартинес купил сторожевую собаку, чтобы она охраняла его золотую медаль за победу на чемпионате мира-2022 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

За бельгийскую овчарку Мартинес заплатил 24 тысячи долларов. Собаки этой породы весят до 30 килограммов и обычно используются элитными военными подразделениями Великобритании и США для выполнения боевых задач.

Напомним, Эмильяно Мартинес стал одним из главных творцов победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре: он помог своей команде выиграть две серии послематчевых пенальти, включая финал против Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Впрочем, запомнился аргентинский голкипер не только своими спортивными успехами, но и несколькими странными поступками: сначала он объявил "минуту молчания" по Килиану Мбаппе, а затем на вручении приза лучшему вратарю ЧМ-2022 приставил награду к паху.