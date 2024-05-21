Скандальный "Список Айки": какой срок получила сводница

Ауэзовский районный суд Алматы вынес приговор организаторше сети элитных эскортниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

"Органом следствия М. обвинялась внезаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц (ст.296 ч.4, ст.309 ч.2 п.1 УК), Т. – в пособничестве в сводничестве по 12эпизодам, группой лиц (ст.28 ч.5, ст.309 ч.2 п.1 УК).



М. 2020-2023 гг. с корыстной целью получения материальной выгоды группой лиц совместно с Т. совершили сводничество, предоставляя девушек на оказание интимных услуг за денежное вознаграждение. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т", - говорится в сообщении.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу.



М. признана виновной по ч.4 ст.296, п.1 ч.2 ст.309 УК и ей по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Т. признан виновным по ч.5 ст.28, п.1 ч.2 ст.309 УК и ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы.



Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин. Была задержана организатор и администратор данных социальных сетей – 25-летняя алматинка.

Как сообщили в МВД, она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Она обещала девушкам найти "спонсоров", завести нужные знакомства, легко устроить свою судьбу.