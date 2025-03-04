В Карагандинской области произошло страшное происшествие, которое стало известным после широкой огласки в Сети. 16-летний подросток поджег 14-летнего Нурсултана в селе Шашубай осенью 2024 года, и только сейчас подробности инцидента стали известными общественности, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Патриот, трагедия произошла после конфликта между мальчиками. Нурсултан случайно разлил бензин на свои брюки, и 16-летний подросток потребовал от него компенсацию за ущерб в размере 4 500 тенге. Когда мальчик заявил, что у него нет таких денег, старший подросток взял спичку и поджег его. Брюки, пропитанные бензином, мгновенно загорелись, и мальчик начал сдирать горящую одежду, что привело к сильным ожогам.

Подросток, устроивший поджог, не вызвал помощь, а лишь пошел домой, принес новые штаны и велел Нурсултану надеть их прямо на ожоги. Он также настоял на том, чтобы мальчик никому не рассказывал о случившемся.

Несмотря на серьезные ожоги, Нурсултан не получил немедленной медицинской помощи, и только позднее, после того как его мать вызвала Скорую помощь, мальчик был госпитализирован. Однако расследование по делу началось только через несколько месяцев, когда в Сети распространились кадры с подробностями происшествия.

Мать мальчика обратилась к адвокату и заявила, что боится, что подросток, устроивший поджог, останется безнаказанным. Несмотря на проведение судебно-медицинской экспертизы, дела по этому инциденту затягиваются, а мать требует, чтобы ее сын дал показания следствию, чтобы предотвратить повторные допросы.

В настоящее время Нурсултан продолжает лечение, а также получает психологическую помощь. По словам уполномоченного по правам ребенка Карагандинской области, также ведется подготовка к переводу мальчика в Караганду для квалифицированного медицинского лечения.