Скандальный флаг Казахстана с арабскими буквами сняли с продаж на Wildberries
Маркетплейс Wildberries заблокировал флаг с арабской надписью.
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
235Фото: Акорда
Маркетплейс Wildberries удалил с платформы флаг Казахстана с нанесённой на него арабской надписью, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в соцсетях распространилось фото, на котором четверо людей в чёрном одеянии держат этот флаг. Выяснилось, что снимок сделан в Атырау. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами.
Казахстанцы заметили, что аналогичные флаги продавались на Wildberries примерно за 5000 тенге. После проверки компания приняла решение о снятии товара с продажи.
"Wildberries активно борется с любыми проявлениями недобросовестных действий на платформе", — сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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