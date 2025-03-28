Маркетплейс Wildberries удалил с платформы флаг Казахстана с нанесённой на него арабской надписью, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в соцсетях распространилось фото, на котором четверо людей в чёрном одеянии держат этот флаг. Выяснилось, что снимок сделан в Атырау. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами.

Казахстанцы заметили, что аналогичные флаги продавались на Wildberries примерно за 5000 тенге. После проверки компания приняла решение о снятии товара с продажи.