Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр

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Крупнейший универсальный рынок "Алтын Орда" преобразуют в оптово-распределительный центр. Об этом на ХXV сессии маслихата по утверждению программы развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, сообщает BaigeNews.kz.

"Оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр, вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена", – рассказал Мухит Азирбаев.

Напомним, 8 февраля глава государства на расширенном заседании правительства поручил в течение двух месяцев навести порядок на скандальном рынке, который он назвал "жирным местом" для получения прибыли. В марте там началась проверка по выявлению непродуктивных посредников. После чего антимонопольное ведомство отчиталось о её итогах.

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