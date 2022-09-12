open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр
Kazinform.kz Сегодня, 14:36
125
Фото: Kazinform.kz

Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр

Крупнейший универсальный рынок "Алтын Орда" преобразуют в оптово-распределительный центр. Об этом на ХXV сессии маслихата по утверждению программы развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, сообщает BaigeNews.kz.

"Оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр, вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена", – рассказал Мухит Азирбаев.

Напомним, 8 февраля глава государства на расширенном заседании правительства поручил в течение двух месяцев навести порядок на скандальном рынке, который он назвал "жирным местом" для получения прибыли. В марте там началась проверка по выявлению непродуктивных посредников. После чего антимонопольное ведомство отчиталось о её итогах.

Рынок "Алтын Орда" в Алматы устанавливает монопольно высокие цены — АЗРК

"Неприкасаемых нет" - Кошанов о Болате Назарбаеве

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Алтын Орда #рынок #Алматы
Сегодня, 14:36
125
Журналист

Рекомендуем

Наверх