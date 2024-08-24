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Скандальным "нокаутом" закончился бой 19-летнего казахстанца с соперником из Турции

Сегодня, 11:09
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кадр из видео Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: кадр из видео

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 62 в Алматы прошел бой казахстанского файтера Полата Мурсалиева и представителя Турции Буграхана Алпарслана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уже на третьей секунде Мурсалиев нанес непреднамеренный удар в пах сопернику, после которого тот долгое время не мог подняться. 

 
 
 
 
 
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Публикация от OCTAGON (@octagonleague)

 

В итоге рефери признал этот бой несостоявшимся. Что касается Мурсалиева, то он неоднократно говорил судье: "Паха не было", пытаясь доказать, что удар был легитимным. Таким образом, профессиональные рекорды бойцов остались неизменными. Отметим, что 19-летний Полат Мурсалиев выступает в профи с апреля прошлого года. 

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