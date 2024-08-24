Скандальным "нокаутом" закончился бой 19-летнего казахстанца с соперником из Турции
Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09Сегодня, 11:09
147Фото: кадр из видео
На турнире по смешанным единоборствам Octagon 62 в Алматы прошел бой казахстанского файтера Полата Мурсалиева и представителя Турции Буграхана Алпарслана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Уже на третьей секунде Мурсалиев нанес непреднамеренный удар в пах сопернику, после которого тот долгое время не мог подняться.
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В итоге рефери признал этот бой несостоявшимся. Что касается Мурсалиева, то он неоднократно говорил судье: "Паха не было", пытаясь доказать, что удар был легитимным. Таким образом, профессиональные рекорды бойцов остались неизменными. Отметим, что 19-летний Полат Мурсалиев выступает в профи с апреля прошлого года.
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