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Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы Сегодня, 14:42
328
Сегодня, 14:42
328

Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы

В Сети появилось видео, где стендапер во время своего выступления оскорбляет одну из зрительниц, передает BaigeNews.kz. Ролик вызвал резонанс в обществе. Молодой человек, используя ненормативную лексику, высказался о девушке, которая пришла посмотреть его выступление, и о её матери. 

После того, как в соцсетях казахстанцы потребовали привлечь к ответственности юмориста, в департаменте полиции Алматы сообщили, что проведут проверку.

"Службами ДП проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут установлены обстоятельства дела и принято решение, в соответствии с законодательством РК. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка", - ответили в полиции.

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#оскорбление #стендапер #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:42
328
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