Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы

В Сети появилось видео, где стендапер во время своего выступления оскорбляет одну из зрительниц, передает BaigeNews.kz. Ролик вызвал резонанс в обществе. Молодой человек, используя ненормативную лексику, высказался о девушке, которая пришла посмотреть его выступление, и о её матери.

После того, как в соцсетях казахстанцы потребовали привлечь к ответственности юмориста, в департаменте полиции Алматы сообщили, что проведут проверку.