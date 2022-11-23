Скандальное высказывание российского политолога о Казахстане прокомментировали в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал насколько позиция политологов, выступивших на федеральном канале с заявлением о том, что Казахстан станет следующей проблемой после Украины, совпадает с позицией Кремля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Песков признался, что не видел передачу и не знает политолога, который в ней выступал.

"В России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двухсторонние отношения. Потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля. Так к ним и нужно относиться. Просто не нужно их слушать и смотреть", - сказал пресс-секретарь Путина.

Высказался он и о том, что всё это произошло на федеральном телеканале.

"У нас на федеральном канале выступают очень много разных людей, которые имеют самые иногда даже диаметрально противоположные точки зрения. Иногда, да, они выступают буквально за гранью фола, Мы так к этому относимся и призываем вас также к этому относиться. Есть разные люди, и есть разные точки зрения. К официальным властям они не имеют никакого отношения", - заключил Песков.

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве иностранных дел РК отреагировали на заявление российского эксперта, сделанное в эфире телеканала "Россия 1". Сославшись на якобы "нацистские процессы", он назвал Казахстан следующей проблемой после Украины.