Скандальное высказывание о Казахстане: Соловьёв ответил на критику

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее один из гостей программы, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.