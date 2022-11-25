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РИА Новости / Владимир Федоренко Сегодня, 00:40
85
Сегодня, 00:40
85
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Скандальное высказывание о Казахстане: Соловьёв ответил на критику

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее один из гостей программы, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан ", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live".

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#Россия #Казахстан #скандал
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:40
85
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