Скандальное выселение из дома Даны Атешовой и её детей прокомментировала детский омбудсмен

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала инцидент, широко обсуждаемый в Казнете. Брат экс-акима Шымкента Марат Айтенов выселил из дома детей и жену. Видео, на котором запечатлено, как к женщине применяют силу, а девочку выносят из дома с кровью на лице, никого не оставило равнодушным, передаёт BaigeNews.kz.

"12 июля по фактам, произошедшим с Даной Атешовой и её детьми, обратилась в прокуратуру. По факту насильственных действий, с учётом совокупности деяний, было открыто административное производство и возбуждено уголовное дело. По административному делу суд вынес решение, а по уголовному делу, возбуждённому в соответствии с новым законом (ранее эти деяния рассматривались в рамках Административного кодекса), материалы, насколько мне известно, в ближайшие дни должны передать в суд", - сообщила омбудсмен.

Она отметила, что произошедшее связано с нарушением законодательства об исполнительном производстве.

"Закон предусматривает участие только сторон исполнительного производства и представителей госорганов, которыми, как известно на данный момент, бывший супруг и другие лица не являлись. По данному факту идёт проверка. Также отдельно проводится служебное расследование, связанное с действиями представителей уполномоченных органов", - заявила Закиева.

По её словам, самое страшное во всём произошедшем – это боль и психологическая травма, которую пережили дети.

"С коллегами, региональным уполномоченным и акиматом города проработали организацию психологической помощи детям, необходимой юридической консультации маме по вопросам детей. В середине июня, я писала Дане с просьбой выслать информацию, так как видела в социальных сетях размещённое видео. В результате, направила в уполномоченный орган обращение, сфокусировав его, с учётом компетенции, на часть, касающуюся детей. Вместе с тем, предмет судебных тяжб носил больше имущественный характер, и на решение суда, как известно, влиять никто не может, а для обжалования существует определенный порядок. Бракоразводный процесс зачастую сопровождается разными ситуациями в семьях, но ничто не может объяснить или оправдать такие страдания детей, а насилие, естественно, просто недопустимо", - заключила уполномоченный по правам детей.

Ранее сообщалось о том, что в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента Марата Айтенова. Его признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП - "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Ему назначено взыскание - арест на пять суток.