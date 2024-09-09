Скандальное видео из санузла в вузе прокомментировали в Kozybayev University
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В Kozybayev University прокомментировали состояние санузла, вызвавшего бурные обсуждения в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Студенты опубликовали видео и показали, что в одном из туалетов, нет никаких перегородок между унитазами. Кроме того, в помещении большое ничем не прикрытое окно.
В вузе пояснили, что съемку сделали во время неоконченного ремонта.
"Производился текущий ремонт санузлов в учебном корпусе №5. В помещениях заменена керамическая плитка, установлено новое сантехническое оборудование, трубы внутренней разводки. В связи с задержкой поставки материала пока не проведены работы по монтажу перегородок. Доступ в помещения ограничен", - сообщили в вузе.
В университете заверили, что до завершения работ на каждом этаже учебного корпуса обеспечена работа служебных санузлов. Все работы на объекте подрядчик обязуется завершить до 12 сентября.
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