Скандальное видео из санузла в вузе прокомментировали в Kozybayev University

В Kozybayev University прокомментировали состояние санузла, вызвавшего бурные обсуждения в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Студенты опубликовали видео и показали, что в одном из туалетов, нет никаких перегородок между унитазами. Кроме того, в помещении большое ничем не прикрытое окно.

В вузе пояснили, что съемку сделали во время неоконченного ремонта.

"Производился текущий ремонт санузлов в учебном корпусе №5. В помещениях заменена керамическая плитка, установлено новое сантехническое оборудование, трубы внутренней разводки. В связи с задержкой поставки материала пока не проведены работы по монтажу перегородок. Доступ в помещения ограничен", - сообщили в вузе.

В университете заверили, что до завершения работ на каждом этаже учебного корпуса обеспечена работа служебных санузлов. Все работы на объекте подрядчик обязуется завершить до 12 сентября.