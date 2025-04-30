Грандиозное строительство хотела развернуть в центре Караганды компания BI Group. Комплекс с квартирами бизнес-класса планировали расположить частично на территории парка. Это вызвало огромное недовольство жителей города. На требования активистов отреагировал аким области, передаёт BaigeNews.kz.

В рекламных проспектах указывалось, что продажи квартир стартуют 16 марта. Комплекс должен был называться Prime Park. Покупателям обещали личные террасы и панорамные виды, закрытый двор с барбекю-зоной и кинотеатром, просторные квартиры с потолками 3 метра, двухуровневый подземный паркинг и собственный арбат для прогулок.

Всё бы ничего, если бы не расположение объекта - на территории бывшего развлекательного центра "Фэнтази", примыкающего в центральному парку, единственной зоне в центре города, где много зелени и развлечений для всей семьи.

Строители уже огородили территорию, начали вырубать деревья. Это разозлило горожан. Возмущались люди ещё и потому, что коммуникации в этой часто города старые, могли не выдержать ещё одной многоэтажки.

На возмущения граждан аким города ответил, что у компании-застройщика есть все разрешительные документы.

В строительном холдинге сообщали, что В 2024 году BI Group приобрёл у частного лица участок площадью 5 гектаров.

"Более 10 лет эта территория оставалась заброшенной и не использовалась: здесь находились недостроенные и ветхие здания, отсутствовали освещение, инженерная инфраструктура и благоустройство. Согласно целевому назначению, участок предназначался под строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, гостиничным комплексом, офисными зданиями и парковой зоной. Из общей площади в 5 гектаров мы безвозмездно передали городу 2 гектара рыночной стоимостью 1,5 млрд тенге. За счет собственных средств в этой зоне мы проведем обустройство: установим современные и экологичные малые архитектурные формы на сумму 30 млн тенге, а также реконструируем воркаут-площадки в парке. Около 1 га комплекса будет озеленено. Наша цель – улучшение городской среды, развитие комфортного пространства для жизни, работы, отдыха и занятий спортом", – сообщил представитель BI Group Куаныш Айтжанов.

Однако аким области решил остановить стройку.