Скандал с массовым отчислением 350 студентов из Казахско-Русского международного университета в Актобе получил продолжение, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет КТК, министр науки и высшего образования РК отправил в город свою проверочную группу после того, как стало известно о массовом отчислении студентов по приказу ректора вуза.

Представители Министерства науки и высшего образования РК подтвердили, что приказ о массовом отчислении был вынесен с грубейшими нарушениями. В частности, его содержание не было внесено в единую базу данных, а сам приказ был издан только на русском языке, что также вызвало вопросы о его юридической силе.

По словам заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования, приказ не имеет юридической силы, и все студенты теперь могут продолжить обучение. Порядка ста студентов уже написали объяснительные относительно неявок на занятия, а те, кто имеет задолженности по оплате, получат возможность погасить их до конца учебного года.

Кроме того, ведомство намерено провести проверку в самом вузе, а также рассмотреть возможность перевода некоторых студентов в другие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что большинство отчисленных студентов обучались на 2 и 3 курсах. Официально часть из них была исключена из-за неоплаченной учебы, а другие – из-за систематических пропусков.