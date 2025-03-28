Несколько лиц задержаны по факту распространения скандального фото с казахстанским флагом, передает BaigeNews.kz.

Фото появилось в Сети. На нём позируют четыре человека в чёрном одеянии, их лица закрыты. Они держат в руках флаг с нанесённой на него надписью. Выяснилось, что фото сделано в Атырау.

"По факту распространённой в социальных сетях фотографии возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Проводится досудебное расследование. Установлены и доставлены в полицию все четверо подозреваемых, изображённых на снимке. Двое из них являются несовершеннолетними. Их допрос осуществляется в присутствии законных представителей", – сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, отметили в ДП.