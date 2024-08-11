Скандально известная боксёрша Иман Хелиф подала жалобу из-за травли в Сети

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой Олимпийских игр в весовой категории до 66 кг, подала жалобу в прокуратуру Парижа, призвав расследовать случаи её травли на просторах интернета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

"Боксёрша Иман Хелиф решила начать новую борьбу, борьбу за справедливость, достоинство и честь. Расследование определит, кто стоял за этой женоненавистнической, расистской и сексистской кампанией, но также должно будет заняться теми, кто подпитывал онлайн-линчевание. Чрезвычайные преследования, которым подверглась чемпионка по боксу, останутся самым большим пятном на этих Олимпийских играх", — приводит издание Arab News слова адвоката спортсменки Набиля Буди.

Напомним, за путём Хелиф на этой Олимпиаде наблюдали практически все, и каждый её бой сопровождался серьёзной шумихой. В 1/8 финала Иман разбила итальянку Анджелу Карини, которая буквально сдалась через минуту, а дальше уверенно разобрала Анну Хамори и Янэм Суваннапхенг и вышла в финал. В решающем поединке представительница Алжира под бурную поддержку трибун практически смела с ринга китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль.

Важная деталь — Хелиф не отдала соперницам ни одного раунда в своих поединках. Тотальное доминирование. А ещё она вошла в историю как первая алжирская боксёрша, сумевшая завоевать золотую медаль на Олимпийских играх.

Между тем, мировые СМИ уточняют, что боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня в прошлом году дисквалифицировали с чемпионата мира после гендерного теста — за наличие XY-хромосом. В соцсетях пошли дисскуссии на тему, является ли девушки трансгендерами и биологическим мужчиной. Однако эти спортсменки не меняли пол, а родились девочками, имеют женские биологические признаки и по документам — женский пол, поэтому и оснований считать их мужчинами или транс-женщинами нет.

О победе Хелиф над итальянкой также высказывалась казахстанская боксёрша Ангелина Лукас. Она назвала алжирку мужчиной и предложила, чтобы подобные спортсмены в контактных видах спорта соревновались в отдельной категории.