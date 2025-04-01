Скандальная история с флагом Казахстана получила продолжение
Суд оштрафовал родителей ещё одной девушки, участвовавшей в фотосессии с флагом Казахстана.
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Суд в Атырау вынес наказание родителям ещё одной несовершеннолетней девушки, участвовавшей в скандальной фотосессии с флагом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
23 марта 2025 года несовершеннолетняя А. вместе с тремя другими девушками сделала фото в здании ледового дворца Атырау. На флаге Казахстана была нанесена арабская надпись, что вызвало общественное возмущение. Снимок был выложен в социальные сети, что привлекло внимание правоохранительных органов.
Суд признал несовершеннолетнюю виновной в мелком хулиганстве и постановил оштрафовать её родителей на 39 320 тенге.
Ранее сообщалось, что суд уже вынес наказания для одной из девушек, участвовавших в фотосессии. Родители этой девушки также были оштрафованы на аналогичную сумму. В отношении другой участницы, которая уже достигла совершеннолетия, суд назначил арест на 15 суток. Для второй совершеннолетней участницы штраф составил 78 640 тенге. Отягчающим обстоятельством в этих делах было признано вовлечение несовершеннолетних в правонарушение.
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