Суд в Атырау вынес наказание родителям ещё одной несовершеннолетней девушки, участвовавшей в скандальной фотосессии с флагом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

23 марта 2025 года несовершеннолетняя А. вместе с тремя другими девушками сделала фото в здании ледового дворца Атырау. На флаге Казахстана была нанесена арабская надпись, что вызвало общественное возмущение. Снимок был выложен в социальные сети, что привлекло внимание правоохранительных органов.

Суд признал несовершеннолетнюю виновной в мелком хулиганстве и постановил оштрафовать её родителей на 39 320 тенге.

Ранее сообщалось, что суд уже вынес наказания для одной из девушек, участвовавших в фотосессии. Родители этой девушки также были оштрафованы на аналогичную сумму. В отношении другой участницы, которая уже достигла совершеннолетия, суд назначил арест на 15 суток. Для второй совершеннолетней участницы штраф составил 78 640 тенге. Отягчающим обстоятельством в этих делах было признано вовлечение несовершеннолетних в правонарушение.