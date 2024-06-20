Скандал вокруг стипендиантки "Болашака": стороны примирились

Ситуация со стипендианткой программы "Болашак" Валерией Гавриленко, которая повесила многомиллионный долг перед государством на гарантов, разрешена мирным путём. Об этом заявили сами гаранты Наталья Воробьёва и Макпал Дарибаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Благодаря оперативной и эффективной работе Центра, непосредственно его руководства, а также министерства науки и высшего образования залоговое имущество восстановлено. С основным должником заключено соглашение, по которому она сама выплатит всю сумму долга. У нас нет больше претензий к "Болашаку" и у "Болашака" больше нет претензий к нам. Вопрос разрешён в правовом поле", – заявила в видеообращении Наталья Воробьёва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 MAKPAL DARIBAYEVA (@makpal_asubay)

Об этой истории стало известно после того, как Наталья Воробьёва и Макпал Дарибаева записали видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Они рассказали, что в 2016 году стали гарантами своей бывшей коллеги Валерии Гавриленко, которая отучилась по программе "Болашак", а в 2019 году незаконно вывела свои две квартиры из-под залога Центра международных программ (ЦМП) и уехала жить в Великобританию. В 2021 году ЦМП признаёт эти действия непровомерными, лишает Гавриленко стипендии и требует от неё возместить стоимость обучения. Но поскольку Гавриленко находится за пределами Казахстана и взыскать с неё деньги ЦМП не смог, в 2024 году долг в 30 миллионов тенге выставили гарантам.

В ЦМП заявили, что ведётся работа по возвращению на родину стипендиатов программы "Болашак", пребывающих в других странах и не исполняющих договорные обязательства перед государством. Также ЦМП сообщал в правоохранительные органы о фактах преждевременного снятия обременения с заложенного имущества стипендиата и необходимости выявления виновных лиц среди бывших сотрудников ЦМП.