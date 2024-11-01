Скандал вокруг сноса детсада разгорелся в Уральске

В Уральске под снос идёт здание детского сада №28 "Карлыгаш", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Совсем недавно родителям малышей объявили, что детский сад закрывают на ремонт.

"Говорят, что по решению суда наш детский сад будут сносить. Почему это нельзя было сделать летом, в период отпусков, мы могли бы поискать другие варианты, отвезти ребёнка к бабушке в конце концов. А сейчас что нам делать? Мы все на работе, даже если нам выделят место в других детсадах – это будет дальше, чем этот, нужно к нему привыкать, отвозить ребёнка на полдня и всё такое. Но мы же на работе. Почему у нас все решается за один день и совершенно не учитываются интересы детей и родителей?!" – говорит мама детсадовца.

Родителей возмущает, что и администрация, и чиновники видели состояние здания дошкольного учреждения и только сейчас озадачились решением проблемы.

"Вот нам сейчас что делать? В центре все детсады забиты, а если нас направят в садики в другом районе города? У меня нет автомобиля, и моя работа здесь, в центре. Мне что тогда делать? С работы увольняться?! Кто меня кормить будет? Чиновники? - говорят собравшиеся родители.

В детсаду "Карлыгаш" сообщили: ТОО "Сарапшы" провёл экспертизу и дал заключение, что здание аварийное. По решению суда здание должно быть снесено. Согласно информации на сайте дошкольного учреждения, здание было построено в 1962 году.

Между тем, руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова успокоила родителей, сообщив, что у них есть время на обжалование решения суда о сносе детского сада и они будут подавать апелляцию. Кроме того, они намерены искать свободное помещение неподалеку от детсада, чтобы дети и работники детсада "Карлыгаш" переехали туда на время строительства.

План по решению возникшей проблемы отдел образования пообещал разработать совместно с родителями детей.