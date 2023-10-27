Скандал вокруг городского пляжа разгорелся в Уральске

Жители Уральска могут лишиться одного из главных мест отдыха. Разработчики карьеров требуют отдать им городской пляж в районе Ремзавода. Чиновники считают, что не имеют права отказывать предпринимателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В этой местности уральцы любят собирать грибы в лесу, а в летнюю жару купаются в реке Урал. Но очень скоро у них такой возможности не будет.

Бизнесмены развернули нешуточную борьбу за участок. Он нужен для добычи песчано-гравийной смеси. Но для горожан это один из последних бесплатных пляжей. Кроме того, люди хотят сохранить живописный уголок природы. А карьер уничтожит лес и речку, а вместе с ними растительный и животный мир, уверены экологи.

"Они на водоохраной полосе собираются проводить карьерные работы, тут законодательство запрещает проводить недропользование. Для реализации этих проектов должны общественные слушания проходить", - сказал глава департамента экологии ЗКО Мурат Ермеккалиев.

Общественники тоже удивляются, почему недропользователи выбрали именно это место.

"Разработчиков оттуда надо переместить в другие места. Без ущерба для бизнеса. Это уже вопрос к акимату. Там нужно организовать рекреационную зону", - считает председатель западноказахстанского эколого-географического общества Дархан Сариев.

Чиновники говорят, отказать бизнесменам не могут. Это место под добычу песка задумывалось ещё несколько десятков лет назад. Но при этом власти понимают, что карьер нанесёт ущерб природе и лишит горожан места для отдыха. Поэтому пока добро на разработку не дают.

"Мы должны принять решение в пользу недропользователя. Но есть общественное мнение. Давайте оставим это на суд тех органов, которые уполномочены это решать", - сказал замакима Уральска Асхат Кульбаев.

Дело уже дошло до суда. Бизнесмены подали иск на акимат. Поэтому судьбу пляжа будет решать Фемида.