Скандал вокруг древнего захоронения разгорается в Мангистауской области

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Построить дома на костях намерены власти одного из районов Мангистауской области. В местах древних захоронений уже проложили водопроводные трубы. Археологи бьют тревогу: не только уничтожается тысячелетнее, толком не изученное наследие, но и нарушается земельный кодекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Человеческие останки в посёлке Жынгылды обнаружили в 2019 году при строительстве инженерных сетей. Трубы прокладывали к участкам, отведённым под новостройки. Тогда приглашенные специалисты дали заключение – траншея проходит через древний могильник: это восемь захоронений IV-V века нашей эры, и копать дальше нельзя.

Спустя три года про запрет забыли, рассказал археолог Андрей Астафьев.

"Когда мы приехали в посёлок Жынгылды, траншея оказалась засыпана. Более того, видно, что в этих траншеях установлены канализационные колодцы, то есть работы не прекращались", - сказал археолог.

В управлении культуры региона сообщили, что уже направили письмо в отдел строительства акимата Мангистауского района. Именно этот орган контролировал работы в Жынгылды. О нарушении поставили в известность и прокуратуру.

"В письме мы указали, что по закону в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические, юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ. От управления культуры отправили письмо в областную прокуратуру и управление государственно-строительного контроля Мангистауской области", - сообщила замглавы Управления культуры, архивов и документации Мангитауской области Гулзайда Толеугалиева.

В акимате Мангистауского района пояснили, что проект инженерных сетей датирован еще 2007 годом, а госэкспертизу он прошёл только в 2021 году. Строительные работы начаты по её результатам. Правда, сейчас приостановлены, заверили чиновники.

"Мы же отдел строительства, не знали, что там обнаружены человеческие останки, нас никто не предупредил", - сказала сотрудник отдела строительства акимата Мангистауского района Жазира Абеу.

В надзорном органе намерены проанализировать, насколько законны действия районных властей.

К слову, древнее захоронение достаточно плотное, его размеры, по оценке археолога, 40 на 60 метров. Андрей Астафьев не исключает, что останки принадлежат земледельцам эпохи Великого переселения, это как раз IV-VI века нашей эры. А это новая страница в истории полуострова.