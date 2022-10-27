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Скандал в "Зерде": Суд отказал Арману Абдрасилову в обжаловании решения ликвидационной комиссии
По мнению суда, принятые решения являются полностью легитимными и обоснованными.
Бывший председатель правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" Арман Абдрасилов пытался в суде оспорить решение о ликвидации компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.
"Абдрасилов А.А. обратился в экономический суд столицы с заявлением о признании недействительными решений от 11 августа и седьмого сентября 2022 года, принятых ликвидационной комиссией АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Иск мотивирован тем, что ликвидационная комиссия вправе принимать решения только в части ликвидационной деятельности, отменять принятые ранее решения Совета директоров не относятся к его компетенции, как и прекращение полномочий и избрание нового Совета директоров", - указано в сообщении на сайте суда.
Напомним, ликвидационная комиссия АО "Холдинг Зерде", к которой перешли полномочия исполнительного органа АО "Холдинг Зерде", была создана постановлением Правительства, приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности восьмого августа 2022 года.
"Протоколом от восьмого августа 2022 года Советом директоров принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей дочерних предприятий, досрочном прекращении полномочий члена правления, избрания членом правления. 11 августа 2022 года ликвидационная комиссия решение от восьмого августа отменила, досрочно прекратив полномочия Совета директоров АО "НИТ", АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations", попечительского совета Корпоративного фонда "Международный технопарк IT – стартапов "Astana Hub", - говорится в материалах дела.
Ликвидационная комиссия протоколом №12 от седьмого сентября 2022 года, приняла решение об определении состава Совета директоров и избрании Совета директоров. После этого по приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от первого сентября 2022 года трудовые отношения с Арманом Абдрасиловым были прекращены.
"Судом принято решение об отказе в удовлетворении требований истца, поскольку с восьмого августа 2022 года полномочия единственного акционера/учредителя перешли к ликвидационной комиссии АО "Холдинг Зерде", в этой связи, принятые решения являются полностью легитимными и обоснованными. Кроме того, права Абдрасилова А.А. принятыми решениями не нарушены, поскольку с ним прекращены трудовые отношения", - уточнили в суде.
Решение не вступило в законную силу.
Напомним, объявление о ликвидации опубликовали на сайте холдинга "Зерде" в середине августа.
Постановление о ликвидации холдинга премьер-министр Смаилов подписал пятого августа 2022 года. В апреле реформировать холдинг "Зерде" поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
В МЦРИАП отмечали, что с 2016 по 2021 годы накопленный убыток холдинга составил семь миллиардов тенге.
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