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Скандал в театре оперы и балета прокомментировали в Минкультуры

Сегодня, 18:24
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: baigenews.kz

В Министерстве культуры и информации прокомментировали скандал в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Несколько сотрудниц учреждения заявили, что их уволили из-за внешности, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация с сотрудниками связана с реорганизацией структуры театра, проведённой в рамках действующего законодательства. Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Театр обеспечит все компенсационные выплаты", - заявили в ведомстве. 

Министерство культуры и информации РК проведёт служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже.

 

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