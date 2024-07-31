Скандал в театре оперы и балета прокомментировали в Минкультуры
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В Министерстве культуры и информации прокомментировали скандал в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Несколько сотрудниц учреждения заявили, что их уволили из-за внешности, передаёт BaigeNews.kz.
"Ситуация с сотрудниками связана с реорганизацией структуры театра, проведённой в рамках действующего законодательства. Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Театр обеспечит все компенсационные выплаты", - заявили в ведомстве.
Министерство культуры и информации РК проведёт служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже.
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