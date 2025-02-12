Скандал в СКО: после закрытия порноканала с фото детей появился ещё один
Главными потребителями сомнительного контента являются школьники.
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В Петропавловске скандал с детским порно получил продолжение. После того как один канал с непристойными изображениями школьников исчез из мессенджера, вместо него появился другой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Фото и видео выставляют круглосуточно. Главными потребителями сомнительного контента являются школьники. На данный момент у канала больше 6 тысяч подписчиков.
Под снимками шокирующие подробности из жизни героев публикаций. Авторы канала призывают присылать им анкеты и называют суммы за размещение.
Насколько реальны фото и описания под ними, неизвестно. Однако, чтобы остановить этот поток, педагоги и полицейские экстренно стали проводить родительские собрания и взялись за профилактику среди детей.
Создателей и первого, и второго канала ищут.
"Второй канал – сейчас идёт работа, мы написали письмо в управление полиции, для того чтобы они нашли все-таки организаторов этого Telegram-канала. Мы будем проводить отдельные беседы с девочками и мальчиками. Работает психологическая служба, потому что мы понимаем последствия: всё-таки если ребёнок, например, в этом телеграме фигурирует, мы знаем, что нужно ему внимание, нужно где-то раскрыться ему", - сказала руководитель отдела образования Петропавловска Динара Ракишева.