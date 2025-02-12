В Петропавловске скандал с детским порно получил продолжение. После того как один канал с непристойными изображениями школьников исчез из мессенджера, вместо него появился другой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Фото и видео выставляют круглосуточно. Главными потребителями сомнительного контента являются школьники. На данный момент у канала больше 6 тысяч подписчиков.

Под снимками шокирующие подробности из жизни героев публикаций. Авторы канала призывают присылать им анкеты и называют суммы за размещение.

Насколько реальны фото и описания под ними, неизвестно. Однако, чтобы остановить этот поток, педагоги и полицейские экстренно стали проводить родительские собрания и взялись за профилактику среди детей.

Создателей и первого, и второго канала ищут.