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Скандал в Семее: офтальмологичекий центр выселяют, чтобы освободить здание для прокуроров
Офтальмологическая служба Семея с 30-летней историей, которая досталась городу в качестве компенсации за ужасы ядерных испытаний, может в любой момент прекратить работу. Врачей просят освободить помещения, в которых ежедневно лечатся и обследуются больше двухсот пациентов, передаёт BaigeNews.kz.
История с выселением сотрудников Центра Офтальмохирургии (в народе – Глазной центр) началась с момента образования области Абай. Присвоение Семею статуса областного центра и выход на самостоятельный социально-экономический путь сначала окрылил семейчан, а потом представил реальную действительность – городским и областным ведомствам на данный момент в городе тесно. Места для их размещения в Семее катастрофически не хватает.
По словам сотрудников центра, их выселяют, чтобы на месте бывших операционных, врачебных кабинетов и палат развернулась работа областной прокуратуры.
В центре работает 70 человек. Здесь функционирует дневной стационар на 25 коек и круглосуточный стационар на 15 коек, в том числе и пять детских. Первая в Семее офтальмологическая служба принимает около 30 тысяч пациентов в год. За восемь месяцев стационарную бесплатную помощь здесь получили 1 694 человека.
Здание принадлежит Управлению финансов Восточно-Казахстанской области и на протяжении долгих лет сдаётся в аренду глазному центру. Ежемесячная арендная плата составляет около двух миллионов тенге.
15 августа этого года управление продлило срок аренды здания в пользу медучреждения до 11 сентября 2025 года. Но в первый день осени, 1 сентября, договор аренды неожиданно был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе арендодателя.
Балансодержатель здания в Семее - руководство Больницы скорой медицинской помощи, - попросило коллег освободить здание к 12 сентября. То есть уже вчера офтальмологи должны были оставить после себя пустые помещения. А Управление финансов ждёт своё имущество 10 октября.
В любом случае, офтальмологическую службу с единственным в городе кабинетом экстренной помощи, тремя операционными и дорогостоящим оборудованием придётся свернуть на неопределённый срок, переживают врачи.
"В нашем центре есть уникальные услуги, кабинеты и оборудование, которое будет недоступно пациентам. Например, кабинет охраны зрения детей. Только у нас детишкам лечат амблиопию, близорукость, дальнозоркость, косоглазие. Известный в городе 6-й кабинет, где оказывают экстренную офтальмологическую помощь круглые сутки, закроется на неопределённый срок. С начала года к нам экстренно с травмами глаз обратились 17 тысяч человек. Куда потом будут приходить такие пациенты? Мы не может просто так взять и перевезти аппараты и операционное оборудование в другое здание", - сетует директор Центра "Офтальмохирургия" Галина Заманова.
Другое здание – это гинекологическая клиника, которая в конце 80-х, как и глазной центр, была организована для семипалатинцев советскими военными и учёными за урон, нанесённый ядерными испытаниями. Управление здравоохранения области Абай предлагает один этаж женского центра отдать для нужд офтальмологов.
Но, по словам руководителя глазного центра, по санитарным нормам это не допустимо.
"Там невозможно устроить клинику, - говорит Галина Заманова. - На одном из совещаний от представителей СЭС прозвучало, что это невозможно. У нас разные перекрёстные инфекции - там гинекологические, а тут гнойные. Это опасно для здоровья пациентов".
Облздрав не может повлиять на проблему с выселением офтальмологов. Единственное, что в силах сделать чиновники – предложить другое здание в аренду.
Руки связаны у всех ведомств, которые хоть как-то могли бы повлиять на ситуацию. Причина в том, что здание до сих пор числится на балансе Управления финансов ВКО, и, фактически, является коммунальной собственностью другой области. И таких зданий в городе не мало.
Процесс передачи здания, в котором сейчас располагается глазной центр, на баланс области Абай начнётся лишь в конце сентября.
Офтальмологов торопят не только из соседней области. Местный облздрав тоже советует поторопиться с переездом.
"Сегодня решить проблему с учреждением "Офтальмохирургия" можно только путём их переселения в другое здание, чтобы они не остались без базы, а, значит, и без работы. Ведь для того, чтобы и дальше финансировать это учреждение из государства, то есть распределить им госзаказ, нужно где-то лечить пациентов, им необходимы помещения. С учётом этого управление здравоохранения предложило офтальмологам занять этаж в здании женской консультации", - пояснил юрист Управления здравоохранения области Абай Евгений Кожушко.
В областном акимате также прокомментировали ситуацию.
"В настоящий момент проводятся масштабные мероприятия по созданию новой области Абай и формированию государственных органов. В виду острой нехватки зданий для размещения новых областных государственных структур, проведение оптимизации помещений - необходимая мера. Мы видим, что частное учреждение занимает только часть государственной площади в здании. Остальные площади пустуют. Управление здравоохранения области Абай со своей стороны предложило альтернативное здание, приспособленное под предоставление медицинских услуг. Данное здание также является государственным и будет предоставляться также на условиях аренды уже с органами коммунальной собственности области Абай", - говорится в официальном ответе акимата области Абай.
Пациентов возмутила новость о выселении глазного центра. Ведь очередь на операции расписана на месяцы вперёд. Люди приезжают за офтальмологической помощью из районов. Врачи и пациенты – главные пострадавшие в этой гонке за коммунальной недвижимостью.
"Да, сейчас мы эмоциональны, нас за живое задевает история с выселением. Всё потому, что мы очень переживаем о здоровье наших пациентов. Мы нужны нашим пациентам. Наша служба очень важна. Нам очень важно сохраниться и оказывать помощь дальше. Вопрос не в том, кто сюда въедет, а в том, что мы можем остаться без этого здания, без нашего рабочего места, которое за долгие годы идеально приспособлено для лечения глазных болезней. Здоровье людей и детей превыше всего", - взывает к справедливости и человечности детский офтальмолог Вилия Дадебаева.
Руководство учреждения "Офтальмология" считает уведомление незаконным и просит управление финансов ВКО отозвать его. А пока отстаивает здание на местном уровне. Направлено письмо акиму области Абай. Если результата не последует, Галина Заманова намерена попросить помощи у президента и обратиться в суд.
Некоторые чиновники, которые не могут повлиять на ситуацию с выселением Глазного центра, апеллируют в пользу власти тем фактом, что до офтальмологов в здании располагался горсовет Кировского района. Мол здание наконец-то будет использоваться по назначению!
Фото Альбины Халел
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