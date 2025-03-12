Врачи пытаются понять, что произошло с ребёнком в одном из роддомов Семея. На теле новорождённого родители обнаружили пятна, похожие на сильный ожог. Сначала медики заявили: всё произошло из-за коврика для подогрева. Похоже, он вышел из строя и обжёг малыша. А теперь говорят: у мальчика может быть генетическое заболевание, и пятна – его проявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Берик-Али родился 2 марта. Он четвёртый ребёнок в семье.

Неожиданно у младенца заметили затруднённое дыхание. Анализы показали: у малыша кровоизлияние в мозг, нужна операция.

"Пятого числа была операция. Ко мне подошёл врач – заведующий отделением реанимации. Сказал, что у него волдырь на руке. То, что обожгли. Я спрашиваю: "Как обожгли?" Они говорят, под ним был коврик, который регулировал температуру. Тут же спустилась, посмотрела. Там полностью от плеча до локтя черный ожог как будто, и волдырь висит", - рассказала мать Камаль Оразгалиева.

Состояние новорождённого врачи оценивают как тяжёлое. Практически по всему телу – огромные волдыри.

Врачи консультировались с коллегами и не исключают, что у мальчика какая-то генетическая мутация. Но и это пока не точно.

"Состояние ребёнка расценивается как тяжёлое. Сегодня мы провели совещание по поводу данного ребёнка с центром материнства и детства на республиканском уровне. Диагноз окончательно не выставлен. Ребёнок переводится на санавиации в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Мы консультировались с врачами на республиканском уровне. Они тоже подтвердили, что это не ожоговое поражение. Что это наследственного или генетического характера изменения в организме ребёнка", - сообщила замруководителя Управления здравоохранения Абайской области Асем Орынбаева.

Что произошло в роддоме, будут выяснять правоохранительные органы. Родители новорождённого написали заявление в полицию.

Берика-Али собираются отправить в столицу санавиацией. И родители, и семейские медики надеются, что в Астане удастся понять, что случилось с ребёнком. А самое главное – как его спасти.