Девушек изнасиловали в больнице Туркестана: аким региона сообщил новые подробности

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды прокомментировал факты насилия со стороны санитаров психиатрического центра в отношении двух молодых пациентов. Правохранительные органы ведут расследование, а пострадавшие девушки проходят психологическую реабилитацию, сообщает BaigeNews.kz.

Сатыбалды выразил озабоченность по поводу случившегося и подчеркнул важность обеспечения безопасности пациентов в медицинских учреждениях региона.

"Департамент полиции Туркестанской области ведёт расследование по данному инциденту. Насколько мне известно, подозреваемые подали встречный иск. Давайте дождёмся окончания расследования. Если вина подозреваемых будет доказана, я лично прослежу за тем, чтобы они понесли строгое наказание. Однако если будут выявлены иные обстоятельства, мы обязательно вас проинформируем", - сообщил Дархан Сатыбалды.

Напомним, в Туркестанском областном центре психического здоровья разгорелся скандал. Две пациентки заявили о насилии со стороны сотрудников учреждения. Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, спустя два месяца после поступления в больницу узнала, что она беременна. По её словам, насилие происходило в помещениях без видеонаблюдения, где санитарки привязывали её к кровати и вводили сильнодействующие препараты.

Вторая пострадавшая, 21-летняя девушка, сразу рассказала родственникам о случившемся, однако полиция долго не принимала заявление. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а девушки проходят психологическую реабилитацию.

Ранее случаи ранней беременности и насилия в Туркестанской области прокомментировал аким региона.