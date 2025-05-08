Скандал в Павлодаре: подростки "осквернили" Вечный огонь
В Павлодаре подростки устроили неуместные танцы у мемориала.
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В Павлодаре группа несовершеннолетних девушек устроила танцы у Вечного огня на площади Победы. Скандальный инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как видео с подписью "Оскверняем парк Победы" появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, все участницы установлены и доставлены в отделение полиции вместе с родителями.
"За противоправные действия несовершеннолетние привлечены к административной ответственности. Также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей наказаны их законные представители. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения", — сообщили в ведомстве.
Дополнительно представление о случившемся направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Павлодара.
Инцидент произошёл в дни празднования Победы в ВОВ и вызвал волну возмущения среди жителей региона, которые потребовали ужесточения мер за проявления неуважения к памятным местам и символам истории.
Ранее в акимате Астаны объяснили, почему ветеран не попал на парад. Видео, на котором труженика тыла не пускают на праздничный парад в Астане, вызвало широкий общественный резонанс. Происшествие произошло 7 мая на мероприятии, посвящённом 80-летию Победы.
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