Мероприятие о половом созревании: родителей казахстанских школьников напугала рассылка
Минпросвещения отреагировало на приглашение школьников на дискуссию о созревании.
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В Казахстане разгорелся скандал после того, как школьников пригласили на мероприятие, посвященное вопросам полового созревания. Информация о приглашении распространилась в школьном чате, что вызвало бурную реакцию родителей, передаёт BaigeNews.kz.
Некоторые пользователи социальных сетей выразили возмущение, утверждая, что подобные темы не должны обсуждаться с детьми в таком формате.
"Нам ничего не преподавали, не объясняли, справились, и психика не сломана. Засуньте свое просвещение куда подальше!" — пишут родители.
Другие отмечали, что мероприятие направлено на несовершеннолетних, что, по их словам, "может подпадать под статью 124 УК РК" (интеллектуальные развратные действия).
После разгоревшегося скандала Министерство просвещения РК выступило с заявлением, подчеркнув важность цифровой безопасности детей. Ведомство заверило, что строго контролирует воспитательную работу в школах и что все образовательные мероприятия должны соответствовать национальным ценностям.
"В организациях образования действуют строгие ограничения на любую деятельность, способную повлиять на психоэмоциональное состояние учащихся. Воспитательная работа в организациях образования осуществляется в соответствии с ГОСО и общенациональными ценностями", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что Комитет по охране прав детей направил обращения в МВД и другие госорганы, чтобы предотвратить вовлечение школьников в подобные инициативы.
Родителей призвали контролировать онлайн-активность детей и выстраивать с ними доверительный диалог, чтобы минимизировать возможные риски.
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