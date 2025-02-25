В Казахстане разгорелся скандал после того, как школьников пригласили на мероприятие, посвященное вопросам полового созревания. Информация о приглашении распространилась в школьном чате, что вызвало бурную реакцию родителей, передаёт BaigeNews.kz.

Некоторые пользователи социальных сетей выразили возмущение, утверждая, что подобные темы не должны обсуждаться с детьми в таком формате.

"Нам ничего не преподавали, не объясняли, справились, и психика не сломана. Засуньте свое просвещение куда подальше!" — пишут родители.

Другие отмечали, что мероприятие направлено на несовершеннолетних, что, по их словам, "может подпадать под статью 124 УК РК" (интеллектуальные развратные действия).

После разгоревшегося скандала Министерство просвещения РК выступило с заявлением, подчеркнув важность цифровой безопасности детей. Ведомство заверило, что строго контролирует воспитательную работу в школах и что все образовательные мероприятия должны соответствовать национальным ценностям.

"В организациях образования действуют строгие ограничения на любую деятельность, способную повлиять на психоэмоциональное состояние учащихся. Воспитательная работа в организациях образования осуществляется в соответствии с ГОСО и общенациональными ценностями", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Комитет по охране прав детей направил обращения в МВД и другие госорганы, чтобы предотвратить вовлечение школьников в подобные инициативы.

Родителей призвали контролировать онлайн-активность детей и выстраивать с ними доверительный диалог, чтобы минимизировать возможные риски.