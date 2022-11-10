Скандал в казино: министр обороны рассказал о расследовании в отношении военнослужащих

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Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прокомментировал расследование в отношении сотрудников, потративших в казино миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в ходе проверки казино и залов игровых автоматов прокуроры установили 305 госслужащих, в том числе 95 военных, из разных регионов, которые посещали эти заведения в период несения государственной службы. Все они на азартные игры потратили 507 миллионов тенге.

"Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования, я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведём расследование. У нас всё есть, служебное расследование ведётся. Это средний состав военнослужащих. Высшего нет. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы всё время находимся в поле, работаем. Это среднее звено. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", - сказал министр.

Напомним, в соцсетях появилось письмо надзорного органа со списком чиновников, которые были замечены в игорных заведениях Алматинской области. Подлинность документа подтвердили в прокуратуре региона, после чего в отношении чиновников АДГС начало проверку.