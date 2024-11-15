Скандал в фонде Biz Birgemiz прокомментировали в партии AMANAT
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Учредителя фонда Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.
В Казахстане вторые сутки обсуждают скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге. В соцсетях тиражируется информация о причастности партии AMANAT к работе фонда. Так ли это, прокомментировали в партии, передаёт BaigeNews.kz.
"Партия AMANAT не является учредителем ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" и не имеет никакого отношения к деятельности фонда. В апреле в острую фазу паводков молодёжное крыло "Жастар Рухы" партии AMANAT проводило масштабную работу по оказанию помощи пострадавшим. Активисты и волонтёры помогали с доставкой гуманитарной помощи, собранной многими благотворительными организациями, в том числе фондом ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", - отметили в пресс-службе партии.
Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.
Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.
В Федерации пара настольного тенниса заявили, что Перизат Кайрат больше не является их президентом.
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