Скандал в фонде Biz Birgemiz прокомментировали в партии AMANAT

Учредителя фонда Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге.

В Казахстане вторые сутки обсуждают скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге. В соцсетях тиражируется информация о причастности партии AMANAT к работе фонда. Так ли это, прокомментировали в партии, передаёт BaigeNews.kz.

"Партия AMANAT не является учредителем ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" и не имеет никакого отношения к деятельности фонда. В апреле в острую фазу паводков молодёжное крыло "Жастар Рухы" партии AMANAT проводило масштабную работу по оказанию помощи пострадавшим. Активисты и волонтёры помогали с доставкой гуманитарной помощи, собранной многими благотворительными организациями, в том числе фондом ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", - отметили в пресс-службе партии.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева.

В Федерации пара настольного тенниса заявили, что Перизат Кайрат больше не является их президентом.