Скандал в "Болашаке": невернувшаяся выпускница выплатит государству 30 млн тенге

Стипендиатка программы "Болашак" Валерия Гавриленко, не исполнив условия отработки и повесив свои долги в размере 30 млн тенге на гарантов, обязалась вернуть государству деньги, потраченные на её обучение заграницей, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах Сената Парламента РК, на сегодняшний день по данному факту ведутся следственные мероприятия.

"По закону два гаранта Воробьева и Дарибаева несут солидарную ответственность. Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть не исполняющая обязанности Гавриленко и два гаранта. После того как два гаранта вышли в общественное пространство, заявили об ущемлении своих прав, Гавриленко подписала соглашение о выплате, то есть она берет на себя обязательство выплатить полностью сумму", - сказал Саясат Нурбек.

Министр также отметил, что дополнительно было напрвлено письмо в Генеральную прокуратуру, чтобы ускорить мероприятия по привлечению к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ.

Ранее сообщалось, Наталья Воробьева и Макпал Дарибаева, выступившие в 2016 году гарантами одной из выпускниц программы "Болашак" Валерии Гавриленко записали видеообращение президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором рассказали о коррупционных схемах между выпускниками и сотрудниками Центра.

"Болашак" проводит масштабные проверки стипендиатов незаконно находящихся за рубежом.