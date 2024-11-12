Скандал в Астане: Школьница отравилась таблетками которые ей дала медсестра
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Восьмилетняя девочка в Астане отравилась таблетками. Её родители утверждают, что препараты школьнице дала медсестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Мама Айсауле вечер пятницы вспоминает с ужасом. Открыв дверь, вернувшаяся из школы дочь рухнула на порог прямо на её глазах. Женщина сначала подумала, что ребенка избили на улице.
"Начала рыгать. Я не поняла, была в шоке. Она сама была в шоке. На предпоследнем уроке её вызвала медсестра. Ребенку без моего ведома дали 8 таблеток. Когда глотала таблетки, заставляли её, а она считала эти таблетки", - рассказала Актамак Аппас.
Девочке вызвали скорую. Бригада неотложки поставила диагноз "отравление антибиотиками системного действия".
Когда ребёнок пришел в себя, родители попытались получить объяснение от руководства 27-й школы-гимназии. Но дозвониться до директора, по словам матери, ей не удалось. Добиться ответа не получилось и при личной встрече.
– Я не давал разрешения на съемку, - сказал директор журналистам.
– Вы отказываетесь от комментариев?
– Я сейчас отказываюсь. Я не уполномочен.
Воздержались от комментариев и в управлениях образования и здравоохранения. В деле сейчас разбирается Минздрав.
"Территориальным комитетом объявлено служебное расследование. Информацией не то чтобы я не располагаю – нет смысла её озвучивать, потому что мы ещё не закончили служебное расследование", - заявил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.
Известно, что медработник, от которой получила препараты школьница, работает не в самом учебном заведении, а в одной из городских поликлиник. Лечение антибиотиками прописал фтизиатр, поскольку девочка около года назад контактировала с больным туберкулезом одноклассником.
Но Айсауле абсолютно здорова, уверена её мама.
"Им всем поставили Манту. Весь класс стоял на учёте. В этом году их сняли. Фтизиатр отправила нас на КТ. Ребёнка обследовали, ребёнок абсолютно здоров. Нет никаких палочек", - сообщила Актамак Аппас.
Практикующие врачи говорят, что антибиотики в таком случае и количестве назначаться действительно могут. Но приём препаратов должен быть обязательно согласован с родителями.
"Любая манипуляция в школе или любой приём препарата должен быть с согласия родителей. Они сначала заполняют информированное согласие, только после этого ребёнку даются любые препараты. Информированное согласие всегда заполняется письменно", - пояснила врач-педиатр Жамиля Иманалиева.
Кроме этого, любые таблетки, по словам педиатра, необходимо принимать во время или после еды. Айсауле же их получила от медсестры в конце второй смены, скорее всего на голодный желудок.
Семья Айсауле не намерена оставлять случившееся безнаказанным. Мама девочки уже направила жалобу в прокуратуру и надеется на справедливое расследование инцидента.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- 25-градусные морозы ударят в Казахстане
- Банк обворовали в Павлодаре: почему преступление прошло успешно
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- Вовлечение школьницы в секс-рабство: первый приговор вынесли в Кызылорде