Скандал в Астане: Школьница отравилась таблетками которые ей дала медсестра

Восьмилетняя девочка в Астане отравилась таблетками. Её родители утверждают, что препараты школьнице дала медсестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мама Айсауле вечер пятницы вспоминает с ужасом. Открыв дверь, вернувшаяся из школы дочь рухнула на порог прямо на её глазах. Женщина сначала подумала, что ребенка избили на улице.

"Начала рыгать. Я не поняла, была в шоке. Она сама была в шоке. На предпоследнем уроке её вызвала медсестра. Ребенку без моего ведома дали 8 таблеток. Когда глотала таблетки, заставляли её, а она считала эти таблетки", - рассказала Актамак Аппас.

Девочке вызвали скорую. Бригада неотложки поставила диагноз "отравление антибиотиками системного действия".

Когда ребёнок пришел в себя, родители попытались получить объяснение от руководства 27-й школы-гимназии. Но дозвониться до директора, по словам матери, ей не удалось. Добиться ответа не получилось и при личной встрече.

– Я не давал разрешения на съемку, - сказал директор журналистам.

– Вы отказываетесь от комментариев?

– Я сейчас отказываюсь. Я не уполномочен.

Воздержались от комментариев и в управлениях образования и здравоохранения. В деле сейчас разбирается Минздрав.

"Территориальным комитетом объявлено служебное расследование. Информацией не то чтобы я не располагаю – нет смысла её озвучивать, потому что мы ещё не закончили служебное расследование", - заявил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.

Известно, что медработник, от которой получила препараты школьница, работает не в самом учебном заведении, а в одной из городских поликлиник. Лечение антибиотиками прописал фтизиатр, поскольку девочка около года назад контактировала с больным туберкулезом одноклассником.

Но Айсауле абсолютно здорова, уверена её мама.

"Им всем поставили Манту. Весь класс стоял на учёте. В этом году их сняли. Фтизиатр отправила нас на КТ. Ребёнка обследовали, ребёнок абсолютно здоров. Нет никаких палочек", - сообщила Актамак Аппас.

Практикующие врачи говорят, что антибиотики в таком случае и количестве назначаться действительно могут. Но приём препаратов должен быть обязательно согласован с родителями.

"Любая манипуляция в школе или любой приём препарата должен быть с согласия родителей. Они сначала заполняют информированное согласие, только после этого ребёнку даются любые препараты. Информированное согласие всегда заполняется письменно", - пояснила врач-педиатр Жамиля Иманалиева.

Кроме этого, любые таблетки, по словам педиатра, необходимо принимать во время или после еды. Айсауле же их получила от медсестры в конце второй смены, скорее всего на голодный желудок.

Семья Айсауле не намерена оставлять случившееся безнаказанным. Мама девочки уже направила жалобу в прокуратуру и надеется на справедливое расследование инцидента.