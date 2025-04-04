Скандал в Астане: грузовики засыпают "озеро" строительным мусором
Засыпка котлована строительным мусором в Астане вызвала возмущение горожан.
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В Сети появилось видео, на котором грузовые машины якобы засыпают озеро строительным и бытовым мусором на улице Нажимеденова в Астане. Ролик был опубликован 4 апреля, и в описании к видео автор выражает возмущение по поводу происходящего, передаёт BaigeNews.kz.
"Здравствуйте! Прошу опубликовать, засыпают маленькое озерцо по Нажимеденова 64. Есть несколько маленьких озер и прудов, засыпают строительным и бытовым мусором. Акимат и санэпидемстанция бездействуют, полное безразличие со стороны государства, хотя по приказу Президента там должна быть аллея тысячелетия", — говорится в публикации.
На пост отреагировал акимат района Сарайшык, пояснив, что участок, на котором происходит засыпка, находится в частной собственности.
"Земельный участок был передан ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ. Представители организации подтвердили, что на видео изображен котлован, а не озеро. В отношении строительной компании акимат принял административные меры, а также провел беседу о необходимости соблюдения законодательства в области строительства и очистки территории от крупногабаритного мусора", — прокомментировали местные власти.
Тем не менее, общественность возмущена происходящим. Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию:
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"ЖК Отырар по улице Улы-дала такая же история. Засыпают большое озеро. Нет бы облагородить, сделать озерцо, как на ботаническом";
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"Это настоящий БЕСПРЕДЕЛ!!! Деньги решают ВСЁ!!!!";
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"Ужас", — пишут они.
Горожане надеются на скорое вмешательство властей и облагороживание территории вместо её засыпки мусором.
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