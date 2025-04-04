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Скандал в Астане: грузовики засыпают "озеро" строительным мусором

Засыпка котлована строительным мусором в Астане вызвала возмущение горожан.

Сегодня, 16:36
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36
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Фото: Unsplash

В Сети появилось видео, на котором грузовые машины якобы засыпают озеро строительным и бытовым мусором на улице Нажимеденова в Астане. Ролик был опубликован 4 апреля, и в описании к видео автор выражает возмущение по поводу происходящего, передаёт BaigeNews.kz.

"Здравствуйте! Прошу опубликовать, засыпают маленькое озерцо по Нажимеденова 64. Есть несколько маленьких озер и прудов, засыпают строительным и бытовым мусором. Акимат и санэпидемстанция бездействуют, полное безразличие со стороны государства, хотя по приказу Президента там должна быть аллея тысячелетия", — говорится в публикации.

На пост отреагировал акимат района Сарайшык, пояснив, что участок, на котором происходит засыпка, находится в частной собственности.

"Земельный участок был передан ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ. Представители организации подтвердили, что на видео изображен котлован, а не озеро. В отношении строительной компании акимат принял административные меры, а также провел беседу о необходимости соблюдения законодательства в области строительства и очистки территории от крупногабаритного мусора", — прокомментировали местные власти.

Тем не менее, общественность возмущена происходящим. Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию:

  • "ЖК Отырар по улице Улы-дала такая же история. Засыпают большое озеро. Нет бы облагородить, сделать озерцо, как на ботаническом";

  • "Это настоящий БЕСПРЕДЕЛ!!! Деньги решают ВСЁ!!!!";

  • "Ужас", — пишут они.

Горожане надеются на скорое вмешательство властей и облагороживание территории вместо её засыпки мусором.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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