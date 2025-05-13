В Алматы разгорается громкий скандал, связанный с поведением учителя начальных классов, передаёт BaigeNews.kz.

Юрист Аскар Каймаков заявил, что преподавательница, работающая в школе, где учится его сын, издевается над детьми и распространяет клевету.

По словам юриста, женщина настраивала родителей и педагогов против его третьеклассника, распространяя слухи о том, что ребёнок якобы занимался сексом с другим учеником в школьном туалете.

Более того, выяснилось, что учительница не является гражданкой Казахстана, ранее была судима за кражу, а диплом о педагогическом образовании, выданный якобы АГУ, оказался фальшивым — вуз она не окончила, и документ ей не выдавался.

Юрист заявляет, что в управлении образования акимата Алматы ограничились лишь выговором. По мнению Каймакова, поддельный диплом и криминальное прошлое должны автоматически исключать возможность преподавания в школе.

Мужчина также возмутился волокитой уголовного дела по факту подделки документов — за месяц, по его словам, дознаватель не провёл ни одного следственного действия. Он подозревает, что дело намеренно затягивается с целью его укрытия.

Ситуация вызвала общественный резонанс.

С официальным обращением выступил депутат Мажилиса Мурат Абенов, потребовав от Министра просвещения Гани Бейсембаева и омбудсмена по правам детей Динары Закиевой незамедлительно вмешаться в ситуацию.

"Если эта учительница действительно работает с поддельным дипломом — она не должна находиться рядом с детьми. Почему не срабатывает принятый нами закон по защите от насилия? Почему до сих пор не переданы материалы в правоохранительные органы и не проведена проверка диплома?" — вопрошает Абенов.

Ситуация продолжает развиваться. Общественность требует прозрачного расследования и немедленных действий от компетентных органов.

Министр просвещения Гани Бейсембаев пока не прокомментировал инцидент.