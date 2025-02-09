Скандал в аэропорту Алматы прокомментировала авиакомпания FlyArystan
Не попавшие на рейс до Павлодара пассажиры устроили разборки с представителями авиакомпании.
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Появившуюся в Сети информацию о пассажирах, не попавших на рейс авиакомпании FlyArystan из Алматы в Павлодар, прокомментировал перевозчик, передаёт BaigeNews.kz.
На видео пассажиры, не попавшие на рейс, ругаются с представителем авиакомпании.
"Сообщаем, что распространяемая информация об овербукинге не соответствует действительности и не является практикой авиакомпании. Пассажиры рейса FS7131 по маршруту Алматы – Павлодар прибыли к выходу на посадку 9 февраля в 14:10 при запланированном времени вылета в 14:20. В связи с системной ошибкой в работе информационного табло аэропорта не было сообщено о завершении посадки", – указывается в заявлении FlyArystan.
В авиакомпании напомнили, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажиров.
"Согласно правилам авиакомпании, пассажиры должны находиться у выхода на посадку не позднее чем за 30 минут до времени вылета. Необходимо обращать внимание на время и гейт для посадки, а также статус рейса на сайте и в приложении FlyArystan", – отмечается в заявлении.
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