Появившуюся в Сети информацию о пассажирах, не попавших на рейс авиакомпании FlyArystan из Алматы в Павлодар, прокомментировал перевозчик, передаёт BaigeNews.kz.

На видео пассажиры, не попавшие на рейс, ругаются с представителем авиакомпании.

"Сообщаем, что распространяемая информация об овербукинге не соответствует действительности и не является практикой авиакомпании. Пассажиры рейса FS7131 по маршруту Алматы – Павлодар прибыли к выходу на посадку 9 февраля в 14:10 при запланированном времени вылета в 14:20. В связи с системной ошибкой в работе информационного табло аэропорта не было сообщено о завершении посадки", – указывается в заявлении FlyArystan.

В авиакомпании напомнили, что своевременная явка на рейс является личной ответственностью пассажиров.