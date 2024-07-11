Скандал в аэропорту Алматы: казахстанские предприниматели боятся потерять работу

Работающие в аэропорту Алматы бизнесмены жалуются на новое руководство. По их словам, турецкая администрация пытается оставить отечественных бизнесменов без торговых площадей. А освободившиеся места отдать иностранным компаниям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В недавно открывшемся международном терминале сегодня работают только иностранцы, уверяют предприниматели.

Местные бизнесмены, трудившиеся в аэропорту с момента его открытия, с нетерпением ждали завершения строительства нового международного терминала. Были уверены, что перейдут туда. Но инвестор якобы отказал в предоставлении торговых площадей всем казахстанским компаниям.

"На сегодня в новом терминале ни один предприниматель из нашей страны не присутствует. Присутствуют граждане Турции. Закон казахстанский гласит: в первую очередь, места рабочие должны быть предоставлены нашим предпринимателям, потом иностранцам. Мы столкнулись с таким нечестным тендером. Мы принимали участие в различных тендерах, есть документы. И сегодня у нас идёт угроза. Эту бизнес-модель, которую они использовали в новом терминале, они сейчас хотят использовать в старом терминале", - рассказала предприниматель Айжан Бектибаева.

Потерять рабочее место боится и Алма Алиева. Торговую точку в воздушной гавани мегаполиса женщина открыла 19 лет назад. Если новое руководство попросит освободить площадь, без работы останутся ещё 23 человека.

"Эти 23 человека останутся на улице. У них ведь у всех есть семьи, которые надо кормить. Почему мы, проработав столько лет, должны уходить? Мы исправно платим налоги, которые исчисляются миллионами", - сказала женщина.

Рискуют остаться без работы ещё десятки предпринимателей и их сотрудники. К разрешению ситуации должны подключиться правоохранительные органы, считают правозащитники.

"Считаю, что давать правовую оценку стоит правоохранительным органам, антикоррупционным службам. Именно в части того, что 22-мя объектами на территории старого терминала управляет компания на совершенно законных основаниях в рамках договора доверительного управления, который не закончил своё действие", - заявила юрист Ольга Брулева.

В международном аэропорту Алматы сообщили, что принадлежавшие физическим и юридическим лицам часть помещений пассажирского терминала решением суда возвращены в собственность государства. А бывшие собственники должны были освободить их ещё в прошлом году.

"По результатам электронных торгов между АО "Международный аэропорт Алматы" и Управлением государственных активов Алматы заключён Договор о передаче государственного имущества в доверительное управление без права последующего выкупа сроком на 30 лет. В связи с этим, с 14 мая 2024 года помещения согласно Aкту приёма-передачи объекта доверительного управления, Управлением государственных активов Алматы переданы АО "Международный аэропорт Алматы". В конкурсе могут принять участие все физические и юридические лица, соответствующие установленным требованиям", - сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Алматы".

Предприниматели надеются добиться проведения независимого расследования в части тендеров в аэропорту Алматы. И отстоять свои рабочие места, на которых они трудятся не один десяток лет.