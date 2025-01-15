Скандал устроила женщина в аэропорту Алматы
По данному факту проводится расследование.
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
112Фото: аэропорт Алматы
Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы задержана жительница г. Астана, которая, опоздав на рейс "Алматы – Астана", нанесла удар супервайзеру на стойке регистрации и бросила его сотовый телефон на пол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
"Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит",- отметили в ДП на транспорте.
Напомним, ранее разбившего стекло дебошира сняли с поезда в Актюбинской области.
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