Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы задержана жительница г. Астана, которая, опоздав на рейс "Алматы – Астана", нанесла удар супервайзеру на стойке регистрации и бросила его сотовый телефон на пол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

"Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит",- отметили в ДП на транспорте.

Напомним, ранее разбившего стекло дебошира сняли с поезда в Актюбинской области.