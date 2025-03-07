В конце февраля сотни юных спортсменов Семея, победители и призёры различных соревнований, остались без возможности заниматься любимыми видами спорта. Для них закрыли самый большой в городе бассейн и спортзал. Причина - уход подрядной организации, которая обслуживала спортивную инфраструктуру и платила тренерам зарплату. Прежний клуб внезапно отказался, а новых желающих не нашлось. Поэтому дети и родители, которые остаются за бортом спорта, устроили шумную встречу с чиновниками. Экстренно решить проблему может новая школа, которую планируют создать в Семее на базе "Арены", чтобы залатать дыры в вопросе менеджмента детско-юношеского спорта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2019 году в Семее ввели в эксплуатацию долгожданный культурно-спортивный комплекс "Арена". В народе его называют "Абай-Арена". Близнецы такого строения есть во многих городах Казахстана, а порой и по несколько. Грандиозный по семейским меркам проект начинён современной инфраструктурой для проведения различных мероприятий.

С запуском "Арены" в Семей стали приезжать известные отечественные и заграничные артисты, музыкальные группы, которые обрели в новом грандиозном зале ту самую фееричности и массовость. До этого все концерты проходили в театре, библиотеке и доме культуры.

Фото: Альбина Халел.

Здесь же, на стадионе, проходят крупные соревнования. И именно здесь расположился самый большой и профессиональный в области бассейн для проведения учебно-тренировочных занятий.

Строительство "Арены" запомнилось общественности скандальными заявлениями в адрес застройщика о якобы "распиле бюджетных средств" из-за удорожания проекта, и назвали его "памятником коррупции".

Между тем, сюда в 2020 году переехали юные спортсмены, в том числе пловцы, баскетболисты. Всех их под своё крыло взял спортивный клуб "Алтай-Атлет", который был подведомственной организацией управления спорта ВКО и занимался организацией спортивного досуга. Это ТОО во времена управления Даниала Ахметова обеспечивало работу спортивной инфраструктуры на казённые средства.

После разделения ВКО в 2022 году акимат Абайской области стал правопреемником этого договора.

"Однако клуб "Алтай" отказался работать с нами. Поэтому мы решили оперативно провести конкурс и продолжить работу, чтобы родители и дети не остались без спорта, а город без тренерского и ученического контингента. При поддержке акимата области Абай мы продолжили работу уже с новым партнёром - ТОО "Намыс". Через конкурсные процедуры этот спортивный клуб обеспечивал аренду бассейнов, трудоустроил к себе тренеров, которые раньше официально числились в "Алтае", - рассказал нам предысторию этой проблемы заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта области Абай Бахыт Бекбосынов.

В клуб вошли секции плавания, водного поло, футзала, настольного тенниса и баскетбола, в которых занималось около 1 тысячи детей по этим направлениям. Их спортивным воспитанием занимались квалифицированные тренеры высокого уровня. К тому же клуб реализовывал программу по социальной ответственности - принимал детей из социально уязвимых семей. Кстати, много таких ребят гарантированно занимались совершенно бесплатно.

В течение двух лет спортивный клуб "Намыс" благополучно отработал в "Арене". Ежемесячно на его счёт из средств Управления спорта поступало 27,5 млн. тенге. Эти деньги шли на аренду инфраструктуры, в том числе бассейна, а также на фонд зарплаты наставников.

Однако в конце февраля руководство клуба внезапно объявило о том, что больше не собирается выполнять роль контрагента между спортивным комплексом и акиматом, буквально закрыв двери для всех спортсменов.

"Среди наших ребят немало кандидатов в мастера спорта, призёров соревнований, чемпионатов. Им всем нужно готовиться к выездам, но мы висим между небом и землёй. Находимся в ожидании чего-то непонятного без тренеров и спортивной базы. Надеемся, что скоро всё разрешится, так как ребятишки уже спрашивают про занятия, ждут", - рассказала нам мама одного из юных пловцов.

По официальной версии Управления спорта, клуб "Намыс" якобы отказался участвовать в очередном тендере на оказание услуг. А других желающих претендентов просто не нашлось.

"По финансированию срывов не было, всё шло по плану. Но из-за отказа клуба получился такой резонанс. Тысяча человек - это большой контингент. Поэтому для того, чтобы в будущем не происходило подобных социальных срывов, было решено открыть КГУ детско-юношескую спортивную школу на базе "Арены" с доступом в те же бассейны и спортзалы. То есть будем обходиться без ТОО. Если это будет казённое госпредприятие, то за ним законодательством будут закреплены определённые должностные обязательства. И в отличие от ТОО у ДЮСШ не будет стоять вопрос, заниматься ли данными видами спорта или нет. Сейчас готовим бюджетную заявку на сессию областного маслихата", - пояснили в Управлении спорта.

Юным спортсменам и их родителям пообещали, что 11 марта проблема решиться, и все вернуться к своим тренировкам.

"По этому поводу акимат области Абай уже поддержал нашего руководителя. Мы были на приёме у первого заместителя акима, там было решено создать школу, чтобы минимизировать риски", - отметил Бахыт Бекбосынов.

Больше двух недель многих мучает вопрос, почему же всё-таки клуб так быстро свернул своё благое дело и ушёл из сферы спортивных услуг. Мы решили выяснить непосредственно у руководства ТОО "Намыс".

На официальном аккаунте этого предприятия мы нашли контакты и позвонили по двум номерам. Первым трубку взял бывший администратор спортклуба, которого недавно уволили. Второй нашей собеседницей стала девушка, которая ранее работала в клубе методистом и тоже недавно была уволена. ТОО расторгло контракт с сотрудниками.

Нам подсказали, что клубом руководит некто Мурат Толеубекович Мухамадиев.

Далее мы обратились в Управление спорта и попросили поделиться контактами их бывшего партнёра, либо передать им наш номер для связи. Однако в ведомстве ответили, что сами не могут до него дозвониться.

"Мы звоним к нему, он не выходит на связь", - рассказали чиновники от спорта, отклонив нашу просьбу.

Интересное из истории спорткомплекса

Многие связывают уход клуба "Намыс" с недавним судебным разбирательством, в результате которого отстранили бывшего управляющего "Ареной" ТОО Номад-Семей.

И здесь мы сделаем небольшое отступление. Культурно-спортивный комплекс "Арена" построили в 2019 году, потратив на него свыше 24 млрд. тенге. Его возводила подрядная организация, крупнейшая в области строительная компания - ТОО "Фирма-Азия". Известная своими объёмами частного и государственного строительства. Учредителем ТОО является Сауле Дускужанова.

Объект изначально является собственностью города. В январе 2020 года его передали в доверительное управление ТОО "Семей-Номад" сроком на 10 лет, учредителем которой является сын вышеназванной бизнесвумен Даулет Дускужанов.

В ноябре 2024 года городской акимат разорвал контракт с управляющей организацией ввиду того, что эта компания не выполняет обязательств и не выплачивает обещанную прибыль.

С иском в суд обратились представители отдела экономики и финансов, утверждая, что ТОО не выполняло условия соглашения, в частности, не перечисляло в местный бюджет не менее 70% от чистого дохода. В 2023 году истец направил письменное предложение о расторжении договора, но получил отказ.

По данным областного суда области Абай, в этом деле для определения чистой прибыли ТОО "Номад-Семей" за период доверительного управления "Ареной" суд назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу, но предприятие не предоставило необходимые документы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства - карантин из-за ковида и январские беспорядки. Эти события якобы не дали заработать и стали причиной неисполнения договора.

Суд удовлетворил иск отдела экономики и финансов Семея, который, в последующем расторг договор с подрядчиком.

И вот в конце прошлого года "Арена" осталась без управляющей компании. А спустя полтора месяца ушёл и клуб с высокопарным названием "Намыс" (перевод "Честь"). Этот клуб на протяжении двух лет оплачивал все положенные средства за аренду именно управляющей компании "Номад-Семей".

Сейчас решается вопрос о передаче комплекса "Арена" на баланс Дворца творчества детей и молодёжи.

"Это будет новое ДЮСШ. Постараемся сохранить контингент и зачислить действующих спортсменов. Они потихоньку дают результаты, и это нас радует. Они были призёрами Казахстана по водному поло", - отметил Бахыт Бекбосынов.

Кроме трёх тренировочных бассейнов в Семее, в районах Абайской области насчитывается ещё пять водных сооружения: в Курчатове, Урджаре, Кокпекты, Аксуате и Карауле. Их посещают взрослые и дети. Однако вопрос тренировок стоит довольно остро. Дело в том, что здесь не закрывается потребность в тренерах. Их сложно удержать на селе, говорят в ведомстве.

Ранее мы писали о проблемах детского-юношеского зимнего спорта в Семее. Раздевалки, стадионы, площадки для тренировок "зимников" требуют срочной реконструкции, на которую пока нет средств.

В Казахстане насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и свыше 16 тысяч комплексов и залов, которые, по словам президента, должны быть функциональными и доступными для всех, кто желает заниматься спортом.

Напомним, в прошлом году был изменён порядок зачисления детей в спортивные секции. Автоматизированная система выдаёт детям электронные ваучеры, формируя очередь на каждую спортивную секцию с учётом возраста ребёнка.