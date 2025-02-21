Казахстанский актер Саят Исембаев записал видеообращение к гражданам Кыргызстана, прокомментировав запрет проката фильма "Рэкетир. Новые времена", передаёт BaigeNews.kz.

"Наш фильм не пропагандирует бандитизм. Мы показываем, что криминал – это путь в никуда. Итог всегда один – плохой", – заявил актер.

Официальные причины запрета на показ не названы, но в СМИ обсуждают версию о связи с Русланом Кольбаевым, сыном покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева, ликвидированного в 2023 году.

Исполнитель главной роли опроверг эту информацию.

"Руслан не имеет отношения к фильму. Он был моим гостем, но с нами работала дистрибьюторская компания", - сказал он.

Саят Исембаев отметил, что казахстанский фильм ждали в Кыргызстане – билеты были раскуплены заранее.

Актер выразил надежду, что запрет пересмотрят и картину вернут в прокат.

Исембаев попросил СМИ Кыргызстана не искажать информацию и доносить ее правильно.

"Мира и добра всем!" – заключил он.

Ранее сообщалось, что казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" снят с проката во всех кинотеатрах Кыргызстана.