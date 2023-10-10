Скандал с прошлогодней Мисс Казахстан прокомментировали в дирекции конкурса

На пресс-конференции в честь конкурса "Мисс Астана" журналисты спросили у организаторов, почему всё-таки Диану Ташимбетову лишили титула самой красивой девушки страны и не отправили на "Мисс Вселенная". Директор проекта Юлия Безверхова попыталась расставить все точки над "i" в этой ситуации, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы сейчас хотим поставить точку и объяснить. Мы заключаем договор, и там пунктами прописано, как девушка должна себя вести, что она имеет право делать, что – нет. Все наши финалистки подписывают этот договор. И если вдруг происходит какая-то ситуация, где мы просто вынуждены лишить титула, то мы обязаны это сделать, потому что девушку в дальнейшем могут не принять на мировом конкурсе", - отметила она.

Безверхова добавила, что основная причина недопониманий между Дианой и организаторами в том, что на подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная" оставалось слишком мало времени.

"Плюс еще здесь сыграло роль её какое-то личное мнение. Она решила вынести это. Но первостепенная причина в том, что финал "Мисс Казахстан" прошёл 18-го ноября, конкурс "Мисс Вселенная" планировался в январе, 17-го. Она должна была попасть в Америку 17-20 декабря, то есть за месяц. И вы теперь посчитайте: с 18 ноября по 18 декабря оставался месяц. Она должна отработать 50 часов благотворительных", - сказала директор конкурса.

Кроме того, по её словам, всем конкурсанткам "Мисс Вселенная" отправляют накидку – пустое полотно. Известный казахстанский художник должен её разрисовать с каким-то посылом.