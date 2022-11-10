Скандал с полицейскими в казино: сотрудники получили дисциплинарное взыскание

Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел рассказали о результатах проверок в отношении сотрудников, проигрывающих миллионы тенге в азартные игры. Их имена появились в списках постоянных посетителей игорных заведений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, из 88 сотрудников 17 уже не работают в органах внутренних дел.

"В отношении сотрудников, по которым установлены факты участия в азартных играх, приняты меры дисциплинарного характера в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе". С руководителями всех звеньев и личным составом проведена предупредительно-профилактическая работа о соблюдении требований действующего законодательства, предъявляемых, как к сотрудникам органов внутренних дел, так и государственным служащим", - говорится в сообщении.

Ранее о расследовании в отношении военнослужащих рассказал министр обороны. Он сообщил, что казино посещали офицеры среднего звена.

Напомним, в ходе проверки казино и залов игровых автоматов прокуроры установили 305 госслужащих, в том числе 95 военных, из разных регионов, которые посещали эти заведения в период несения государственной службы. Все они на азартные игры потратили 507 миллионов тенге.