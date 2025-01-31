Скандал с перемёрзшим в Сарыагаше картофелем: Минсельхоз прояснил ситуацию
43 вагона с картофелем направлялись в Узбекистан и были задержаны на границе на 10 дней из-за проверки.
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Cитуацию с партией задержанного на казахстанско-узбекской границе картофеля прокомментировало министерство сельского хозяйства РК, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает КТК, на станции Сарыагаш были задержаны для проверки 43 вагона с картофелем, которые казахстанские бизнесмены отправили покупателю в Узбекистан. Партия простояла на границе более 10 дней. Вся продуция перемёрзла и не подлежит продаже. Продавцы картофеля жалуются на огромные убытки.
В Минсельхозе сообщили, что общий объём партии картофеля составляет 2,7 тысячи тонн. Грузоотправители получили фитосанитарные сертификаты до введения запрета на вывоз картофеля из Казахстана.
"Однако при пересечении границы на станции Сарыагаш возникли вопросы к грузоотправителям из-за ряда нарушений, в том числе значительного занижения стоимости картофеля. Согласно документам картофель продавался на экспорт по 40-50 тенге за кг. По данной причине вагоны были задержаны до выяснения всех обстоятельств. После проверки документации 42 вагона с картофелем были отправлены в пункт назначения на территорию Узбекистана. Также во время проверки предприниматели имели возможность реализовать картофель и на внутренний рынок по конкурентной цене в случае угрозы порчи товара", – отметили в ведомстве.
По данным МСХ, все 10 грузоотправителей не предъявляли претензий к госорганам касательно состояния картофеля.
"Для урегулирования возникшей ситуации в соответствии с решением межведомственной комиссии с 18 января 2025 года введён запрет на вывоз картофеля всеми видами транспорта с территории Казахстана, за исключением вывоза в страны Евразийского экономического союза, сроком на шесть месяцев", – напомнили в МСХ.
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