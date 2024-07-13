  • 13 Июля, 20:47
  • BAIGENEWS

Скандал с насильным выселением и избиением женщины прокомментировали в полиции Астаны

Сегодня, 19:49
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Казахстанка Дана Атешова опубликовала в соцсетях шокирующее видео, где, по её словам, женщину насильно выселяют из дома вместе с детьми, передаёт BaigeNews.kz.

на кадрах видно, как троих детей выносят из дома на руках, при этом у девочки под носом можно разглядеть кровью. Затем мужчина силой вытаскивает кричащую женщину из дома.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дана Атешова (@dana_ateshova)

Автор поста говорит, что виновник шокирующей сцены — ее бывший муж, которого называют братом экс-акима Шымкента. Видео быстро распространилось по пабликам в Instagram. Пользователи в комментариях осудили полицейских за бездействие.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны, заявив, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были свидетелями выселения, проведут служебную проверку.

"При исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами. По факту применения физической силы в отношении бывшего супруга А. начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении в ДП.

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