Скандал с насильным выселением и избиением женщины прокомментировали в полиции Астаны

Казахстанка Дана Атешова опубликовала в соцсетях шокирующее видео, где, по её словам, женщину насильно выселяют из дома вместе с детьми, передаёт BaigeNews.kz.

на кадрах видно, как троих детей выносят из дома на руках, при этом у девочки под носом можно разглядеть кровью. Затем мужчина силой вытаскивает кричащую женщину из дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дана Атешова (@dana_ateshova)

Автор поста говорит, что виновник шокирующей сцены — ее бывший муж, которого называют братом экс-акима Шымкента. Видео быстро распространилось по пабликам в Instagram. Пользователи в комментариях осудили полицейских за бездействие.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны, заявив, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были свидетелями выселения, проведут служебную проверку.