Скандал с казахстанским дипломатом: Сакена Мамаша арестовали
Бывший дипломат Сакен Мамаш арестован по обвинению в избиении супруги.
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В Астане был арестован бывший советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш, которого обвиняют в систематическом избиении своей супруги, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает департамент полиции Астаны, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году, после того как жена дипломата, Карина Госман, обвинила его в насилии, заявив, что на протяжении десяти лет она подвергалась побоям и жестокому обращению.
"По факту систематического нанесения побоев своей супруге было возбуждено уголовное дело, и полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс экспертиз, собрана значительная доказательная база", — сообщили в пресс-службе департамента.
Следственным судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.
В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.
После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.
В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.
В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться.
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