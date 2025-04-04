В Астане был арестован бывший советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш, которого обвиняют в систематическом избиении своей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает департамент полиции Астаны, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году, после того как жена дипломата, Карина Госман, обвинила его в насилии, заявив, что на протяжении десяти лет она подвергалась побоям и жестокому обращению.

"По факту систематического нанесения побоев своей супруге было возбуждено уголовное дело, и полицией была создана следственно-оперативная группа. Проведен комплекс экспертиз, собрана значительная доказательная база", — сообщили в пресс-службе департамента.

Следственным судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.

После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.

В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.

В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться.