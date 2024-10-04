Скандал с гимном Казахстана произошел перед боем Жанибека Алимханулы
Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
36Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
Старый гимн Казахстана включили перед началом боя между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем в Сиднее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Команда казахстанца и болельщики пытались просигнализировать об ошибке, но безрезультатно.
Однако это не помешало Жанибеку собраться и выиграть титулы чемпиона мира IBF и WB в среднем весе.
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