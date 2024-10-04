Скандал с гимном Казахстана произошел перед боем Жанибека Алимханулы

Старый гимн Казахстана включили перед началом боя между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем в Сиднее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда казахстанца и болельщики пытались просигнализировать об ошибке, но безрезультатно.

Однако это не помешало Жанибеку собраться и выиграть титулы чемпиона мира IBF и WB в среднем весе.