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Скандал с гимном Казахстана произошел перед боем Жанибека Алимханулы

Сегодня, 16:47
АВТОР
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Старый гимн Казахстана включили перед началом боя между Жанибеком Алимханулы и Андреем Михайловичем в Сиднее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда казахстанца и болельщики пытались просигнализировать об ошибке, но безрезультатно.

Однако это не помешало Жанибеку собраться и выиграть титулы чемпиона мира IBF и WB в среднем весе.

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