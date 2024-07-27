Скандал с дроном на Олимпиаде-2024 привел к тюремному сроку

Скандальный инцидент произошел в расположении сборной Канады на Олимпийских играх в Париже, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Главный тренер женской футбольной сборной Бев Пристман вместе со своей помощницей Жасмин Мандер, а также аналитиком команды Джои Ломбарди, с помощью дрона следили за тренировками соперниц — сборной Новой Зеландии. Новозеландские футболистки заметили беспилотник и прервали тренировку.

НОК Канады принес извинения НОК Новой Зеландии, а также Федерации футбола страны из‑за этого инцидента. Сначала санкции были применены к Джои Ломбарди: сотрудник сборной Канады признал свою вину в суде Сент-Этьена и получил за участие в шпионаже восемь месяцев тюрьмы условно. Затем от работы на Олимпиаде была отстранена Жасмин Мандер, после чего наказание понесла и Бев Пристман: Канадский олимпийский комитет отстранил ее от должности главного тренера до конца турнира. Обязанности главного тренера сборной Канады будет исполнять Энди Спенс.

Что касается матча сборных Канады и Новой Зеландии, то он завершился победой канадок — 2:1.