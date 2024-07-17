Скандал разгорелся в специализированной школе в Алматы

В Алматы разгорелся скандал вокруг специализированной школы-лицея №54. По словам родителей четвероклассников, их попросили забрать документы детей. Проблема возникла после сдачи учащимися тестового экзамена общеобразовательного центра "Дарын". 36 школьников не набрали минимальный балл для перехода в пятый класс. Руководство учебного заведения дало понять, чтобы детей переводили в другие школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Для родителей новость стала шоком. Они утверждают, что 54-я школа - единственная на микроучастке. Водить детей в другие школы, говорят матери, им не удобно.

"Дети очень расстроились. Плакали, когда утром открыли приложение и увидели результаты тестов. У меня ребёнок осталась за порогом. Я многодетная мать, у меня четверо детей. И скажу – в разные стороны ездить, одного ребёнка в одну школу, другого - в другую, деток в садик и потом вечером их всех собирать, с учётом пробок это очень тяжело", - заявила жительница Алматы Юлия Ма-Ва-Ухан.

Родители настаивают на том, чтобы детям разрешили доучиться в стенах родной школы. По их словам, в другие учебные заведения школьников не принимают из-за переполненности классов.

"Наши дети подверглись дискриминации. Считаю, что и сама школа, и органы образования нарушают конституционные права, требования Закона об образовании", - считает житель Алматы Александр Соловьёв.

Открыть дополнительный класс и оставить детей в школе невозможно, говорит руководство учебного заведения. Приём в специализированные организации образования производится посредством конкурса. В этом году в пятых классах было утверждено 75 мест.

"Мы зачислили 75 обучающихся, в том числе двое детей из категории СУСН. Все дети будут обустроены в соседние школы, проблем для поступления в соседние школы нет. Управление образования держит этот вопрос на контроле", - заверила директор КГУ "Казахстанской-российская специализированная школа-лицей №54 имени Панфилова" Куралай Ошанова.

Вопрос этот решённый, говорит руководство школы. Родители же четвероклассников с таким решением категорически не согласны. Они намерены добиться открытия в школе дополнительного пятого класса.