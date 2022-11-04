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Скандал разгорается в одном из ЖК Астаны
Скандал разгорается в одном из столичных жилых комплексов. Жильцы требуют прекратить "раскопки" во дворе, боятся, что по инициативе застройщика могут остаться без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.
Экскаваторы к многоэтажкам ЖК "Сказочный мир" на улице Касыма Аманжолова, напротив мечети Хазрет Султан, пригнали для того, чтобы от трансформаторной подстанции этого комплекса проложить кабельную трассу к другим объектам. Жильцы возмущены.
"Жители целого ряда домов жилого комплекса "Сказочный мир", а также ОСИ против подключения к нашей трансформаторной станции новых домов, расположенных через дорогу, в другом квартале. Но застройщик самовольно, несмотря на протесты граждан, которые подали обращения в акимат города, вызвал и пригнал к трансформаторной будке экскаватор и уже начал разрывать землю, чтобы провести подключение к линии", - сообщили собственники недвижимости.
Люди боятся, что мощности трансформатора не хватит на новые ЖК, и начнутся отключения электроэнергии, оборудование быстро износится, а менять его придется за счёт жильцов.
В акимате сообщили, что разрешение на земляные работы дало Управление контроля качества городской среды. Председателю ОСИ рекомендовали направить официальное письмо застройщику и запросить разрешающие документы.
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